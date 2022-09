Segurança Social ainda não sabe quantos bebés ficaram sem creche gratuita

Famílias têm dois formulários no site para sinalizarem interesse e exporem dúvidas. Já há instituições a pedir ao Governo para alargarem oferta e reconverterem espaços.

A Segurança Social quer saber quantas famílias não conseguiram vaga numa creche da rede social e solidária. Foram disponibilizados dois formulários online para os pais sinalizarem o interesse e tirarem dúvidas. A intenção é agilizar o processo de procura e determinar quantas vagas terá de contratualizar com o setor privado quando não houver lugar no setor social.

O formulário "permitirá compreender onde as famílias estão a sentir mais dificuldades em encontrar vagas na rede solidária", explica ao JN o gabinete da ministra Ana Mendes Godinho. O objetivo é a Segurança Social dar indicações, em parceria com as instituições do setor social, onde há lugares disponíveis "e em caso de inexistência poder então autorizar uma vaga no setor privado".