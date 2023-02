Segurança Social atende por vídeo em média 150 pessoas por dia

Desde janeiro de 2021 foram feitos mais de 74 mil atendimentos à distância. Procura mais do que triplicou em 2022.

A Segurança Social realizou 74.524 atendimentos por vídeo ao longo dos últimos dois anos, altura em que o serviço de apoio remoto passou a estar disponível para os cidadãos. E a procura tem vindo a aumentar. No ano passado, o número de pessoas atendidas nesta modalidade mais do que triplicou quando comparado com os dados de 2021. Segundo o Instituto da Segurança Social, em 2022, foram feitas 55.328 videochamadas. Trata-se, em média, de 150 por dia. Já em 2021, tinham sido feitos 16.679 atendimentos remotos (cerca de 49 todos os dias).

Implementado no final de janeiro de 2021, o videoatendimento da Segurança Social está disponível em 80 balcões espalhados por todo o país. Atualmente, a resposta está disponível em todos os distritos, mas o objetivo é continuar a alargar a rede ao longo deste ano. Sofia Carvalho, vogal do conselho diretivo do Instituto da Segurança Social, faz um balanço positivo dos dois anos de implementação da medida. E aponta mais-valias para os cidadãos e para a própria instituição.