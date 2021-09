Segurança Social comparticipa creche de 75 mil crianças

Joana Amorim Hoje às 08:58 Facebook

Áreas metropolitanas do Porto e Lisboa acumulam pedidos para entrada. Vai abrir concurso para 5586 lugares em outubro, no âmbito do PRR.

Ao abrigo dos acordos de cooperação com o setor social e solidário, a Segurança Social apoiava, a 1 de junho, a frequência em creche de 75 281 crianças. A oferta continua a mostrar-se insuficiente nas zonas de maior pressão demográfica, nomeadamente nas áreas metropolitanas do Porto e Lisboa, onde se acumulam os pedidos para entrada naquelas respostas sociais. Em outubro, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), abrirá um concurso para 5586 lugares.

De acordo com informação facultada ao JN pelo Instituto de Segurança Social (ISS), 85% dos 89 014 lugares em 1854 creches com acordo de cooperação celebrado com o Estado eram comparticipados. O valor por utente e por mês é de 293,66 euros. Fora destes acordos, juntam-se "1035 creches com licença de funcionamento com capacidade para acolher 28 210 crianças".