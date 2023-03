Segurança Social encerra 874 lares ilegais em oito anos

Em oito anos, foram encerrados 879 lares, dos quais 874 eram ilegais. A revelação foi feita por Henrique Joaquim, vogal do conselho diretivo do Instituto da Segurança Social (ISS), durante uma audição que decorreu, esta quarta-feira, na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão.

Henrique Joaquim explicou que a equipa de fiscalização é constituída por 260 inspetores, 63 dos quais se dedicam a esta resposta. "Quando é necessário, é reforçada." Anunciou ainda que, desde o início do ano e até dia 23 deste mês, foram feitas 87 inspeções a lares.

"A fiscalização não avisa. Vai e age de acordo com a legislação em vigor", assegurou o vogal do conselho diretivo do ISS. "Se verificamos que há perigo de vida é decretado o encerramento urgente e definitivo, que só termina quando há uma resposta alternativa e a última pessoa sai."

PUB

Catarina Marcelino, vice-presidente do ISS, denunciou que há lares que, após receberem ordem de encerramento, voltam a abrir "duas portas à frente". "Se não encerrarem, incorrem num crime de desobediência pública", acrescentou Henrique Joaquim. Nesse sentido, todos estes casos são participados ao Ministério Público.

Em contrapartida, Henrique Joaquim esclareceu que quando a vida dos utentes não está em risco, é decretado o encerramento administrativo do lar, que confere 30 dias aos proprietários para encerrar. Contudo, estes têm a possibilidade de contestar a decisão da Segurança Social.

A vice-presidente do ISS explicou ainda que quando os lares são encerrados, a família dos utentes é contactada para saber se tem condições de os acolher em casa. Quando tal não é possível, a Segurança Social procura um lugar numa estrutura residencial para pessoas idosas, que tem vagas reservadas para esse fim. Quando não estão disponíveis, ficam num lar privado. "São colocados numa resposta adequada e numa perspetiva permanente."