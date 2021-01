Segurança Social entrega à Saúde lista de lares ilegais para vacinação

Alexandra Figueira Hoje às 21:06 Facebook

O Ministério da Segurança Social enviou à Saúde uma lista com os lares de terceira idade de que tem conhecimento, para que os utentes e trabalhadores possam ser vacinados contra a covid-19.

A ministra Ana Mendes Godinho tem insistido que todos os idosos serão imunizados, qualquer que seja a situação jurídica do lar onde vivam, mas a associação de lares privados, a ALI, receia que nem todos sejam abrangidos.

O JN perguntou ao Instituto da Segurança Social se pode garantir que todos os idosos serão vacinados, mesmo que vivam em lares residenciais ilegais ou clandestinos. Em resposta, fonte oficial reafirmou que "todos os lares, independentemente de terem ou não licença, serão abrangidos" e acrescentou ter partilhado com a Saúde uma lista de "todos os equipamentos ilegais de que tem conhecimento por via dos casos em que intervém ou fiscaliza" - o que abre margem a que fiquem, de fora, as instituições nas quais não tem intervenção.