Segurança Social paga descanso a cuidadores pobres

A Segurança Social vai suportar o custo relativo ao descanso dos cuidadores informais, sem condições financeiras, na Rede Nacional de Cuidados Integrados. A medida foi anunciada, este sábado, por Ana Sofia Antunes, secretária de Estado da Inclusão, no 4º Encontro Nacional de Cuidadores Informais, que decorreu em Leiria.

Ana Sofia Antunes garantiu que, este mês, será publicada a Portaria relativa ao descanso do cuidador, que prevê que 10% das vagas das Instituições Particulares de Solidariedade Social sejam reservadas para esse fim. E assegurou que vai sair ainda uma Portaria destinada a constituir uma Comissão de Acompanhamento do Cuidador Informal, com caráter definitivo.

Consciente das fragilidades da regulamentação, a secretária de Estado revelou que vão ser tidas em consideração as sugestões recebidas pela Associação Nacional de Cuidadores Informais, promotora do encontro, e de outros cuidadores, para "aprimorar o regime e a proteção" destas pessoas.

PUB

"Outros aspetos que prevemos alterar, através da Agenda do Trabalho Digno, é a proteção laboral dos cuidadores, através da flexibilidade laboral, de licenças, da proteção em caso de não renovação de contratos de trabalho a termo, e da extensão de licenças parentais", assegurou.

Existem apenas 11 080 cuidadores reconhecidos em Portugal, dos quais só 2 767 auferem de subsídios.