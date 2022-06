Segurança Social pede lista de espera para cabazes

Alexandra Barata Hoje às 20:22 Facebook

Entidades mediadoras receberam instruções para dizer quantas famílias carenciadas ainda precisam de apoio.

O Instituto da Segurança Social quer saber quantas pessoas estão em lista de espera para receberem cabazes com alimentos. As entidades mediadoras do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC) de todo o país receberam um email daquele instituto, através dos centros distritais de Segurança Social, a pedir para indicarem quantas famílias aguardam pela oportunidade de usufruírem de cabazes alimentares.

O contacto foi feito na sequência da notícia do JN, a dar conta de que o Instituto da Segurança Social queria reduzir de 120 mil para 90 mil o número de beneficiários, apesar de haver candidatos a aguardar vaga no programa. Os emails, a que o JN teve acesso, não eram exatamente iguais, mas ambos pediam às entidades gestoras do POAPMC para indicarem o número de identificação da Segurança Social do titular em lista de espera e o número de pessoas do agregado familiar. Noutros casos, solicitavam a idade dos elementos do agregado familiar. O prazo concedido para fazer esse levantamento era reduzido e já foi ultrapassado.