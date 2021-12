Seguros de animais com mais procura do que os das crianças

Erika Nunes* Hoje às 07:12 Facebook

Cada vez mais pessoas contratam coberturas de responsabilidade civil e também de saúde, acidentes, bem-estar e até despesas de funeral.

As principais companhias de seguros a atuar no mercado português notam uma procura crescente por apólices de responsabilidade civil com cobertura para danos causados pelos seus animais domésticos, mais do que as que protegem em caso de acidentes com crianças. Também os seguros de saúde animal, que chegam a cobrir serviço de dog-sitting ou hotel canino, têm mais clientes. Os preços começam em poucas dezenas de euros por ano.

Dois em cada três seguros de responsabilidade civil relativos a menores ou animais vendidos pela Fidelidade são mesmo para proteger de danos causados pelos nossos amigos de quatro patas. A líder de mercado de seguros refere notar uma "procura crescente" deste tipo de seguros em pacote, isto é, responsabilidade civil que cobre eventuais "danos causados a terceiros por todos os membros do agregado familiar, empregados domésticos ao serviço do cliente e animais de companhia (desde que coabitem e não sejam legalmente qualificados como perigosos ou potencialmente perigosos)". Se este tipo de seguros tem "cerca de 27 mil apólices ativas", com um custo desde 21,80€ por ano , as apólices que cobrem riscos de saúde dos animais já são 35 mil.