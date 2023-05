Seis ativistas do movimento Fim ao Fóssil identificados pela PSP

Zulay Costa e Inês Malhado Hoje às 12:12 Facebook

As seis identificações pela polícia aconteceram em escolas de Lisboa, Faro e Setúbal. Duas estudantes "fecharam" esta manhã a Faculdade de Psicologia de Lisboa.

A PSP identificou seis pessoas em escolas dos distritos de Lisboa, Faro e Setúbal, que participaram em ações desenvolvidas por ativistas do movimento Fim ao Fóssil em estabelecimentos de ensino. Os números, avançados ao JN por aquela força policial, referem-se ao período entre o arranque da nova fase de ocupações e protestos, a 26 de abril, e o dia de ontem. Os estudantes reivindicam o fim ao fóssil até 2030 e a eletricidade 100% renovável e acessível até 2025.

De acordo com a PSP, "dependendo da forma como as ações são concretizadas e da intenção da entidade gestora dos respetivos espaços, poderão (em teoria), estar em causa a prática dos crimes de entrada em local restrito ou de desobediência". "Verificamos, contudo, que, na grande maioria das ações, os respetivos organizadores têm tido o cuidado de procurar minimizar o impacto nas atividades letivas, que a PSP apela seja um comportamento a manter, porquanto facilita o diálogo com todas as partes".