Seis bebés já tomaram o "remédio da Matilde"

Pais de crianças com atrofia muscular espinhal notam melhorias todos os dias. Há dois bebés que vão receber medicamento em breve.

Em menos de um ano, seis bebés portugueses foram medicados com Zolgensma, o medicamento para a atrofia muscular espinhal (AME), conhecido como o fármaco mais caro do Mundo. Os pais de Matilde Sande iniciaram, em 2019, uma luta para que o medicamento, fabricado nos Estados Unidos, chegasse a Portugal e conseguiram obter dois milhões e meio de euros em donativos.

Através de um pedido de utilização excecional, o Ministério da Saúde financiou a compra do remédio e o Infarmed autorizou que fosse administrado. Matilde e Natália foram das primeiras crianças no Mundo a receber o Zolgensma, a 27 de agosto de 2019, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.