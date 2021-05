Seis concelhos com mais de 240 casos por 100 mil habitantes

Ana Gaspar Hoje às 15:17 Facebook

Arganil, Golegã, Montalegre, Nordeste, Odemira e Ribeira Grande são os concelhos com maior incidência de covid-19. Arganil e Ribeira Grande ultrapassam os 480 casos por 100 mil habitantes e os restantes encontram-se acima dos 240. Há ainda mais 15 que passam a barreira dos 120.

Arganil com 608 e Ribeira Grande com 619 casos de covid-19, por 100 mil habitantes, são os municípios que, segundo os dados desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS), apresentam uma taxa de incidência mais elevada.

Seguem-se Golegã (243), Montalegre (389), Nordeste (391) e Odemira (287) no patamar seguinte: o dos 240 casos por 100 mil habitantes.

Os dados referentes aos 14 dias de 6 a 19 de maio identificam ainda mais 15 concelhos acima dos 120 casos e que ultrapassam a linha vermelha definida pelo Governo para manter ou recuar nas regras de desconfinamento no casos dos municípios localizados no continente.

São eles Albufeira (152), Castelo de Paiva (226), Fafe (121), Funchal (139), Lagoa (180), Lajes das Flores (137), Lamego (181), Oliveira do Hospital (130), Ponta do Sol (151), Ribeira Brava (177), Santa Comba Dão (144), Tavira (139), Vila do Bispo (181), Vila Franca do Campo (181) e Vila Nova de Paiva (149).

Em comparação com os dados da semana, o número de concelhos acima dos 120 casos diminuiu de 22 para 21. Arganil era o município com maior incidência: 826 casos.

Lisboa e Vale do Tejo com Rt mais elevado

Apesar de estar abaixo dos 120 casos por 100 mil habitantes, o concelho de Lisboa apresenta esta sexta-feira uma incidência de 118 casos. Na semana passada eram 81.

De acordo com o relatório sobre a evolução da pandemia, divulgada também esta sexta-feira, pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), a região de Lisboa e Vale do Tejo é a única do continente com um índice de transmissibilidade (Rt) acima de 1: mais concretamente 1,11.

Segundo o documento, a média foi calculada entre os dias 12 e 16 de maio. A média do continente, no mesmo período foi de 1,03, o mesmo valor para o cálculo feito a nível nacional.

A região Norte regista 0,98, a mesma média que o Centro, o Alentejo 0,92, mas calculado entre 11 e 15 de maio e o Algarve 0,95, valor também apurado nesta data.

Nas Regiões Autónomas, também entre 11 e 15 de maio, o rt para os Açores é de 1,08 e na Madeira 1,12.