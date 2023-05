Seis mil famílias de acolhimento inscritas para a Jornada da Juventude

A dois meses da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, seis mil famílias de acolhimento já se inscreveram para alojar alguns dos 600 mil peregrinos esperados na primeira semana de agosto. A Fundação JMJ Lisboa 2023 lembra que estes números "estão continuamente a evoluir" e "estão acima das curvas registadas em anteriores Jornadas em idêntica fase de preparação do encontro".

A Fundação da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 disse, ao início da tarde desta quarta-feira, em comunicado, que "as paróquias das dioceses de acolhimento (Lisboa, Setúbal e Santarém) têm inscritas cerca de seis mil famílias" e já foram disponibilizados "400 mil espaços nas dioceses" para alojamento coletivo. De forma a conseguir acolher as centenas de milhares de jovens esperados, a Fundação diz que "está ainda em negociações para a assinatura de protocolos com Câmaras e outras entidades municipais nestas localidades".

A dois meses do maior evento católico realizado em Portugal, 200 mil peregrinos já finalizaram a inscrição, maioritariamente de "Espanha (39.777), Itália (32.369), Portugal (19.350), França (9283), Polónia (9053) e Estados Unidos da América (5807)". Há ainda 400 mil que terminaram a segunda fase da inscrição, sendo assim esperados 600 mil peregrinos provenientes de "184 países".