Seis militares alvo de processos disciplinares por "uso indevido" das cozinhas

O Estado-Maior do Exército anunciou hoje processos disciplinares envolvendo seis militares do Regimento de Comandos de Belas pela "utilização indevida dos equipamentos de cozinha" e reitera o repúdio por aqueles atos.

"O Exército reitera, de modo veemente, o seu repúdio sobre atos desta natureza. Agiu e age prontamente, de acordo com o Regulamento de Disciplina Militar, face ao desrespeito de deveres militares, que neste caso afetam a disciplina, a imagem e a honra da Instituição Militar", lê-se num comunicado do gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército.

De acordo com vídeos, que circularam nas redes sociais e foram noticiados há uma semana por órgãos de comunicação social, militares do Regimento de Belas, concelho de Sintra, filmaram-se a tomar banho em panelas de cozinha.

O Estado-Maior do Exército esclarece que "foram imediatamente instruídos processos disciplinares a três militares do Regimento de Comandos, com notificação da sua culpabilidade, encontrando-se a decorrer o prazo regulamentar para pronúncia sobre as acusações imputadas".

Por outro lado, no seguimento desses processos disciplinares, "e fruto de inquirições de testemunhas e análise de videovigilância da Unidade, foram imediatamente abertos outros dois processos disciplinares, que se encontram em fase instrutória".

"São arguidos nestes processos três militares, também direta ou indiretamente envolvidos nas situações que vieram a público", acrescentam.

Na terça-feira, na cerimónia de entrega de espadas aos novos oficiais do Exército, na Academia Militar, em Lisboa, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que é o Comandante Supremo das Forças Armadas, pediu aos militares que tenham "sensibilidade para os gestos internos" que afetem o prestígio externo do ramo.

"Com permanente solidariedade e respeito às instituições e seus símbolos distintivos, que só fortalecem o vosso ânimo e sentimento de pertença. Com culto da excelência onde quer que ele seja imprescindível", sublinhou.