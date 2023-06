Sete mortos em acidentes de viação no fim de semana. Cinco motas envolvidas

R. S. Hoje às 18:49, atualizado às 19:09 Facebook

Sete pessoas morreram e oito ficaram feridas em cinco acidentes rodoviários registados durante o fim de semana. Três motociclistas perderam a vida e outros dois ficaram feridos.

Um homem de 47 anos morreu durante a madrugada de sábado, na sequência do despiste da mota em que seguia, no caminho municipal 1198, em Várzea das Andorinhas, no concelho de Almodôvar. Outro homem, de 39 anos, sofreu ferimentos graves no acidente, cujo alerta foi dado cerca das 2 horas, tendo sido transportado para o hospital de Beja, disse fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo à agência Lusa.

Durante a manhã, uma pessoa morreu e outra ficou ferida na sequência de um despiste de um camião que se incendiou no sábado de manhã em Alijó, no distrito de Vila Real. O acidente, cujo alerta foi dado pelas 8 horas, ocorreu no IC5, ao quilómetro 53, e provocou a morte do condutor do pesado, que transportava bens alimentares. O ferido ligeiro, que também seguia na viatura, foi transportado para o hospital.

Pelas 15.30 horas de sábado, um despiste de duas motas na Estrada Nacional 2, em Góis (Coimbra), tirou a vida a um homem e deixou outro ferido com gravidade. As autoridades encontraram as duas motas caídas numa zona de pinhal, junto à estrada. Uma das vítimas morreu no local e a outra foi transportado para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Ao que o JN conseguiu apurar, os dois homens viajavam juntos.

Na madrugada deste domingo, um jovem de 20 anos morreu ao despistar-se na Via da Falperra, em Braga. A jovem que o acompanhava sofreu apenas ferimentos ligeiros. O carro em que seguia despistou-se no cimo da Avenida do Santuário, no Monte do Sameiro, e embateu contra duas árvores. A vítima, Gustavo Leite Carvalho, residia em Celeirós, apurou o JN.

Durante a tarde, duas pessoas morreram, na sequência de uma colisão frontal entre um automóvel e duas motas, na Serra da Arrábida, em Setúbal. As duas vítimas mortais são a condutora do carro, uma mulher de 31 anos, e um dos motociclistas, que chocou frontalmente com a viatura. O acidente aconteceu pelas 13 horas, na Estrada Nacional 379-1, a estrada panorâmica da Serra, perto do Convento da Arrábida e numa zona de curva e contracurva junto a um miradouro no Alto do Picoto. Causou ainda quatro feridos, três dos quais graves, confirmou, ao JN, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal.

Também durante a tarde, uma mulher de 72 anos morreu, vítima de um acidente com um trator. Segundo apurou o JN, a vítima estava a conduzir o trator quando se despistou e caiu por uma ladeira, na freguesia de Arões Santa Cristina, em Fafe. A mulher sofreu ferimentos graves e entrou em paragem cardiorrespiratória, que as equipas dos Bombeiros Voluntários de Fafe e do INEM não conseguiram reverter.