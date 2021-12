Seis sugestões de mestres na gastronomia regional para a consoada

JN Hoje às 14:25 Facebook

Bacalhau, cabrito, polvo, bolo de requeijão e rabanadas foram as escolhas dos convidados do JN.

O JN pediu a seis mestres na gastronomia regional que deixassem sugestões para a consoada. E eles deixaram. Com pedaços das suas histórias.

O setubalense Diogo Gonzaga, cozinheiro de profissão na Taberna Grande, em Setúbal, não dispensa no Natal os tentáculos de polvo panados com arroz de polvo. "É uma receita muito própria com grande tradição, começou com a minha bisavó e hoje em casa tem que haver polvo no Natal".