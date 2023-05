Selo do Vaticano para a JMJ debaixo de fogo nas redes sociais

Ditadura, cristianização e racismo. São algumas das críticas ao novo selo comemorativo da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, lançado pelo Vaticano. Inspirado no Padrão dos Descobrimentos, o selo apresenta a imagem do Papa Francisco no lugar do Infante D. Henrique e com jovens no lugar dos navegadores e está a agitar as redes sociais.

A imagem motivou muitas reações de indignação no Facebook, no Twitter e no Instagram por parte de vários utilizadores, que assinalaram as semelhanças entre a ilustração presente no selo com algumas imagens publicadas pelo Secretariado de Propaganda Nacional, emitidas durante a ditadura.

"A imagem vem estilizada com um traço e textura infantis para garantir a inocência, ignorando, de forma absurda, todos os problemas subjacentes à cristianização missionária. Mais, repare-se como o único ajoelhado é um menino negro, como se mais uma vez fôssemos cristianizar a África", escreveu Nelson Zagalo, docente na Universidade de Aveiro.