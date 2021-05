"Sem apoio da população local, o projeto do lítio não pode prosseguir"

Alexandra Figueira Hoje às 13:47 Facebook

Portugal tem "qualidades únicas" para explorar a fileira das baterias, desde a exploração do lítio até à reciclagem, diz Maros Sefcovic. O vice-presidente da Comissão Europeia esteve em Lisboa, na semana passada, e reuniu-se com estudantes da Universidade de Coimbra.

Portugal tem uma das maiores reservas de lítio da Europa, mas são pequenas, comparando com as do Chile ou Bolívia. Que parte da necessidade europeia poderá ser fornecida por Portugal?

Tenho que olhar para o contexto mais lato, de uma nova indústria na Europa. A Aliança Europeia para as Baterias começou há três anos e hoje somos o principal destino de investimento. No último ano, o investimento foi de mais de 60 mil milhões de euros, três vezes mais do que a China. Significa empregos de alto valor acrescentado: a indústria procura 800 mil pessoas. Portugal é muito importante porque tem qualidades únicas.