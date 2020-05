Sem medo, mas com prudência

Raquel Duarte, Pneumologista Hoje às 11:45 Facebook

Vamos assistindo ao abrandamento das restrições sociais e saindo das nossas casas. O bom tempo ajuda. Os autocarros, metros, comboios e táxis circulam com maior frequência. Os transportes públicos são higienizados mais frequentemente, com produtos específicos, de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde.

Encontram-se soluções para garantir que os profissionais estão em segurança (distanciamento, barreiras físicas, disponibilidade de desinfetante para a correta higienização das mãos, utilização da máscara), promove-se a segurança dos passageiros. Reduz-se a ocupação dos espaços, obriga-se a utilização de máscara.

Por muitas regras que se estabeleçam, só a responsabilidade individual e a disciplina de grupo vão permitir que possamos utilizar os transportes públicos em segurança. Proponho algumas regras:

Compra do bilhete

Evite ficar em fila para o pagamento do bilhete - faça-o em horas de menor movimento, prefira o passe (só tem de o comprar uma vez por mês), e, sempre que possível, faça o pagamento online ou por cartão multibanco. O objetivo é manter a distância física e tocar o menos possível em objetos que possam ter sido tocados por outras pessoas.

Mantenha a distância

Se conseguir, evite as horas de ponta - tente discutir com o seu patrão as suas horas de entrada, saída e de almoço, de forma a evitar as horas de maior fluxo. Nos transportes que exigem compra de bilhete prévio, com marcação de lugar, é fácil garantir que a ocupação não ultrapassa os 2/3 preconizados. É mais difícil o controlo no autocarro ou metro com entrada livre e várias estações abertas. Esse cumprimento vai recair sobretudo na responsabilidade de cada um. Se vir que não consegue cumprir a distância de 1,5/2 metros, não entre. Espere pelo próximo.

Higienização das mãos

O corrimão, as portas, os botões, são tocados por muita gente e por isso constituem uma forma de transmissão da infeção. Higienize as mãos sempre à entrada e saída da estação, do autocarro, do metro, do táxi ou do comboio e sempre que tocar em objetos que são tocados por outras pessoas. E não toque na cara.

Máscara

O uso de máscara é obrigatório. Deve utilizá-la de forma adequada, cobrindo a boca e o nariz, mantendo-a bem ajustada à cara e sem a tocar com as mãos.

E a regra mais importante de todas: se tiver sintomas suspeitos de covid-19, não saia. Fique em casa, ligue para a linha SNS24 ou para o seu médico assistente.

Os transportes públicos são essenciais à nossa vida em sociedade. A sua utilização em segurança depende de nós.