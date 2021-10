Sem orçamento, a "bazuca" congela durante meio ano

Delfim Machado Hoje às 09:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Execução é muito limitada com tetos de despesa baixos num ano que vale 7,2 mil milhões.

O eventual chumbo do Orçamento do Estado pode comprometer a execução atempada dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do quadro comunitário Portugal 2020, devido aos tetos de despesa a que um Governo de gestão ficaria obrigado. Durante meio ano, até abril, a execução de muitos projetos poderia ficar congelada.

O momento é sensível e poucos arriscam declarações em "on" sobre o assunto, quando ainda decorrem negociações para viabilizar o Orçamento. No entanto, é certo que um chumbo do documento complicaria muito a execução dos fundos, como já avisaram o Governo e o presidente da República.