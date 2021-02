Semana começa com céu cinzento e chuva

JN Hoje às 07:49 Facebook

Para esta segunda-feira, estão previstos períodos de chuva, em especial no litoral Norte e Centro, vento por vezes forte nas terras altas e agitação marítima forte na costa ocidental.

Nas regiões Norte e Centro, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu em geral muito nublado e chuva, sobretudo no litoral. O vento será fraco a moderado, podendo soprar forte nas terras altas.

No Sul, o céu também estará com muita nebulosidade e haverá períodos de chuva fraca, mais prováveis até ao meio da manhã e a partir do final da tarde. O vento será em geral fraco, soprando moderado a forte nas terras altas.

Por todo o território continental, há possibilidade de formação de neblina em alguns locais e uma pequena subida da temperatura mínima nas regiões do interior.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 7 graus Celsius, na Guarda, e os 13, em Lisboa, Santarém e Aveiro. E as máximas entre os 12 graus, na Guarda e em Viseu, e os 19, em Faro.