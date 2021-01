Semana começa com sol e menos frio, chuva volta na quarta-feira

JN Hoje às 09:02, atualizado às 09:11 Facebook

O sol vai brilhar e a temperatura vai subir ligeiramente. Na quarta-feira, há chuva.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para esta segunda-feira, no continente, céu pouco nublado ou limpo, com nevoeiro matinal e formação de geada, em especial no interior. O vento vai ser fraco, podendo soprar moderado a forte (até 40 km/h) nas terras altas.

Prevê-se ainda uma pequena subida de temperatura na região Norte e no litoral da região Centro. As temperaturas mínimas vão variar entre os -2 graus Celsius, em Bragança, e os 5, em Lisboa, Faro e Portalegre. Já as máximas vão oscilar entre os 10, na Guarda e em Vila Real, e os 17, em Faro.

Todos os distritos de Portugal continental vão estar, na quarta-feira, sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, entre as 0 e as 15 horas.