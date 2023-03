Semana de quatro dias: 46 empresas avançam para projeto-piloto

Inês Malhado Hoje às 13:28 Facebook

Das 99 empresas que inicialmente manifestaram interesse em participar no projeto da semana de trabalho de quatro dias, promovido pelo Governo, 46 avançam para a segunda fase da experiência, abrangendo um total de cerca de 20 mil trabalhadores.

Durante as próximas 11 semanas, entre março e maio, estas 46 empresas comprometem-se a traçar um plano para testar a semana de quatro dias, bem como a participar num "inquérito inicial de base" para a avaliação dos seus efeitos, revelou, esta sexta-feira, o coordenador Pedro Gomes, na apresentação do balanço da primeira fase do projeto-piloto, em Lisboa. Ainda assim, a porta "não está fechada" para outras empresas que ainda queiram integrar o projeto, salientou o investigador.

Inicialmente, 99 empresas tinham mostrado interesse no projeto, mas apenas cerca de metade decidiram avançar para a próxima fase. Entre os principais motivos que levaram estas organizações a querer dar o próximo passo estão o nível de preocupação com o stress e situações de "burnout", o facto do modelo facilitar a retenção dos trabalhadores, melhorar a qualidade do serviço e promover a inovação,.

Nesta nova fase, a maioria das empresas contam com dez trabalhadores e os principais setores mantém-se: 40% correspondem a atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, seguindo-se a área da educação e da informação e comunicação. Destas empresas, cinco têm mais de mil colaboradores. "Geralmente são as pequenas empresas que implementam a semana de quatro dias a todos os colaboradores ao mesmo tempo", explicou a co-coordenadora do projeto, Rita Fontinha.

A maioria destas empresas encontra-se em Lisboa (11) e no Porto (8), mas também noutras cidades como Coimbra (5), Braga (4), Beja (3), Faro (3), Aveiro (2), Viana do Castelo (2), Guarda (1), Leiria (1) e Viseu (1). O distrito de Setúbal e a região dos Açores ficam de fora nesta nova fase.

A estas 46 empresas juntam-se ainda oito associadas que já tinham implementado o modelo entre 2021 e este ano, apontou Pedro Gomes. Enquanto associadas, estas empresas não serão avaliadas no relatório final, mas são apoiadas pelas plataformas da "4 Day Week Global".

A fase de teste do projeto irá arrancar a partir de junho e irá decorrer durante seis meses até novembro deste ano nas empresas que se voluntariem. Este é um processo que não pode envolver cortes salariais e tem de reduzir a média de horas semanais para 32, 34 ou 36 horas.

Das empresas não quiseram dar continuidade ao modelo, 19 não responderam à organização e 26 empresas consideraram que esta "não era a altura ideal pelas condições económicas", evocando outras limitações como a necessidade de investimento financeiro caso exigisse o recrutamento de mais colaboradores, uma implementação muito complexa ou esta não ser a melhor solução para os seus problemas da empresa.