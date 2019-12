Semana do Natal arranca quase sem chuva

Hoje às 09:55 Facebook

O arranque da semana do Natal vai dar tréguas ao mau tempo na maior parte do território continental. Para esta segunda-feira, prevê-se céu nublado, esperando-se períodos de chuva fraca apenas no Minho e Douro litoral a partir do meio da manhã.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu estará nublado com abertas e o vento será fraco, soprando moderado no litoral a norte do Cabo Mondego e nas terras altas. Espera-se ainda formação de gelo ou geada em alguns locais do interior norte e neblina, que poderá persistir ao longo do dia em alguns locais.

Para todo o território, o IPMA prevê uma descida da temperatura mínima, que vai variar entre os 3 graus Celsius (em Bragança) e os 11 (em Setúbal). Já as máximas vão oscilar entre os 11 graus (Bragança e Guarda) e os 19 (Faro).

De 24 a 26 de dezembro (terça a quinta-feira), prevê-se céu pouco nublado ou limpo e vento fraco do quadrante leste.