Semana termina com chuva e temperaturas a desceram até aos 6 graus

A chuva regressa esta sexta-feira a Portugal continental, segundo as previsões do Instituto do Mar e da Atmosfera, que indicam temperaturas abaixo do habitual para a época do ano e admitem a possibilidade de nevar na Serra da Estrela.

O IPMA prevê, para hoje, períodos de chuva ou aguaceiros, em especial nas regiões Norte e Centro, até final da tarde. E vento por vezes forte nas terras altas, com possibilidade de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

As temperaturas estarão abaixo do habitual para a época do ano, com as máximas a não ultrapassarem os 22º (Setúbal e Faro) e as mínimas a descerem até aos 6º (Guarda).

O céu vai estar muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade na região Sul a partir do final da manhã, e estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros, mais intensos e frequentes nas regiões Norte e Centro, em especial até ao final da tarde. No Baixo Alentejo e Algarve a chuva será fraca e pouco frequente.

Há ainda a possibilidade de trovoada nas regiões Norte e Centro durante a tarde.