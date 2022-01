Senado da UP quer despedir professor acusado de comentários sexistas

Enzo Santos Hoje às 16:01, atualizado às 16:56 Facebook

O Senado da Universidade do Porto (UP) votou a favor, por maioria, do despedimento do professor Pedro Cosme da Costa Vieira, da Faculdade de Economia, por comentários sexistas e xenófobos. Ao docente já tinha sido aplicada uma pena preventiva de afastamento por 90 dias, período máximo segundo a lei. O Senado aguarda agora a decisão final, que cabe ao reitor de Universidade do Porto, António Sousa Pereira.

A decisão do Senado, cuja maioria votou de forma favorável ao despedimento, foi conhecida esta quarta-feira, dia em que o órgão da UP esteve reunido. O parecer favorável ao despedimento vem na sequência de comentários racistas, xenófobos e sexistas proferidos pelo docente em período letivo, um caso que veio a público em fevereiro do ano passado.

"O caso é despoletado por um abaixo-assinado de estudantes que reportaram uma série de situações ocorridas em aula, e a Universidade imediatamente acionou mecanismos disciplinares que tem à sua disposição", disse fonte oficial da Universidade do Porto ao JN.

Acusado não foi notificado

O processo em causa tem origem em fevereiro de 2021, ano em que foram conhecidas as acusações feitas por alunos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Os alunos denunciaram o professor por este proferir incitações ao ódio, crimes de assédio e discriminatórios. Foi aberto um processo disciplinar que "seguiu os seus trâmites legais", como audição das testemunhas, abertura para audição do acusado e recolha de provas. Foi também aplicada ao docente uma suspensão preventiva de 90 dias, que já foi cumprida. O docente encontra-se neste momento "empregado na Universidade", disse fonte oficial da UP.

O JN soube que o professor "não precisa de ser notificado do parecer do Senado". O parecer é enviado ao reitor para juntar à decisão final do mesmo. "A notificação do Senado tem atas públicas, mas não há uma notificação direta ao interessado", disse fonte oficial.

Segundo o Público, o reitor da UP, António Sousa Pereira, costuma acompanhar o sentido de deliberação do senado. A decisão ainda não está definida e será conhecida através de um despacho,