Senha digital para docentes e funcionários só pode ser pedida no dia da vacinação

Professores e funcionários têm de levar documento, como recibo de vencimento, para receberem dose de reforço da vacina covid-19.

Cerca de 103 mil crianças entre os 5 e os 11 anos inscreveram-se, através do processo de agendamento, para receber a primeira dose da vacina pediátrica contra a covid-19 entre esta quinta-feira e domingo. Professores e funcionários vão receber o reforço da vacinação também durante estes quatro dias. Este processo será em regime de "casa aberta" e os profissionais terão de pedir uma senha digital.

No dia em que pretendem ser vacinados, docentes e funcionários devem preencher um formulário no site dedicado à covid-19 para receberem no telemóvel a senha digital com o respetivo número e hora da vacinação. Os profissionais devem ainda levar para apresentar nos centros de vacinação um documento comprovativo da profissão que exercem. Há escolas que estão a passar declarações e a enviá-las por email, mas os recibos de vencimento também servem como comprovativo, explicou ao JN Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores (ANDAEP).