Sequelas da covid-19 monitorizadas à distância

Projeto pioneiro em Portugal está a ser testado no Hospital de Santa Marta com dez utentes. Todos receberam um telemóvel, um oxímetro e um cardiofrequencímetro.

O Hospital de Santa Marta, em Lisboa, está a telemonitorizar, desde maio, doentes que ainda não conseguiram regressar à sua vida normal por causa das sequelas deixadas pela covid-19. Segue atualmente dez, tendo dois já tido alta. O projeto-piloto de telemonitorização e pioneiro em Portugal foi desenvolvido pela Altice e pelo Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC). Os utentes elogiam o acompanhamento "mais personalizado e diário", por via informática.

Neuza Reis, enfermeira de reabilitação, abre a plataforma SmartAL no computador. No ecrã é possível ver gráficos e tabelas com informações dos doentes telemonitorizados, identificados por cores. O rosa significa, por exemplo, que um utente ainda não reportou os seus dados naquele dia.