"Sequestrado" e "suspeita": as reações dos partidos ao aviso de Marcelo

O aviso do presidente da República a António Costa para que cumpra o mandato de quatro anos à frente do Governo, durante a tomada de posse desta quarta-feira, não deixou indiferentes os representantes dos partidos com assento parlamentar.

O presidente do PSD, Rui Rio, disse à saída da cerimónia de tomada de posse que o "mais marcante" do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa foi a "questão do cumprimento integral do mandato". Recorde-se que tem sido comentado que António Costa poderá ter um cargo em Bruxelas nos próximos anos que, caso aconteça, significa que o primeiro-ministro terá de ser substituído.

"Quando vamos para eleições e queremos a vitória - e até conseguimos a vitória para lá do que estamos à espera - temos a obrigação redobrada", acrescentou Rio aos jornalistas. Perante um eventual cargo europeu, o líder social-democrata diz partilhar da mesma "suspeita" do chefe de Estado.

Já Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, recusou comentar as palavras de Marcelo acerca da possível saída de Costa do Governo e criticou a posição do presidente da República no dia da tomada de posse. "Não podemos começar com este modelo do primeiro-ministro sequestrado". O mesmo foi defendido por Rui Tavares, deputado do Livre, que afirmou ser "mais importante focar no futuro do país".

Por seu lado, André Ventura disse que o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa "foi muito inteligente". O facto de a tutela dos Assuntos Europeus estar sob alçada do primeiro-ministro na nova legislatura não é "inocente", acrescentou o presidente do Chega.

Inês Sousa Real, deputada do PAN, precisou aos jornalistas que "o presidente da República não podia ter sido mais direto". Quanto à possibilidade de diálogo com o Governo socialista, a porta-voz diz que a decisão está do lado do Executivo.

O presidente da República afirmou no seu discurso que os portugueses escolheram dar a maioria absoluta ao Governo do Partido Socialista, mas também a António Costa. "Fez questão de personalizar o voto ao falar de uma escolha entre duas pessoas [ele próprio e Rui Rio] para a chefia do Governo", defendeu. Desta forma, Marcelo Rebelo de Sousa alertou Costa de que não deve deixar o mandato a "meio do caminho".

PUB

"Agora que ganhou - e ganhou por quatro anos e meio -, tenho a certeza de que vossa excelência sabe que não será politicamente fácil que essa cara que venceu de forma incontestável e notável as eleições possa ser substituída por outra a meio do caminho", referiu o chefe de Estado na cerimónia da tomada de posse.