Ser apanhado duas vezes sem máscara pode custar 1333 euros

As coimas serão agravadas em 33% para quem for apanhado a violar a mesma restrição mais do que uma vez, com dolo. Na semana passada, o valor já tinha passado para o dobro.

O Governo voltou a agravar o valor das coimas a pagar em caso de violação das regras de confinamento. Agora, a mão será mais pesada para os reincidentes.

Até à semana passada, violar restrições como a falta de máscara valia uma coima de entre 100 e 500 euros. No dia 14 de janeiro, o governo decretou que estes valores seriam elevados para o dobro. Ou seja, a coima subiu para entre 200 e 1000 euros.

Esta quinta-feira, o Governo foi ainda mais longe e determinou que quem for apanhado de novo a violar a mesma restrição, arrisca pagar uma coima de entre 266 e 1333 euros

O comunicado do Conselho de Ministros determina que "a coima é agravada no seu limite mínimo e máximo em um terço " sempre que a pessoa "cometer uma contraordenação praticada com dolo depois de ter sido notificado pela prática de outra contraordenação por infração à mesma disposição legal". Ou seja, "em caso de reincidência".