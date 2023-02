Serão instalados quinze ecrãs para ver o Papa no Parque Eduardo VII

Sofia Cristino Hoje às 18:57 Facebook

Na Jornada Mundial da Juventude, que decorre na primeira semana de agosto, vão ser instalados 15 ecrãs, no Parque Eduardo VII e na Avenida da Liberdade, em Lisboa, para que todos os peregrinos consigam ver o Papa Francisco e D. Manuel Clemente quando subirem ao palco-altar instalado neste espaço verde da cidade. A Câmara de Lisboa prevê gastar até 1,8 milhões de euros com a instalação de ecrãs, som, geradores, entre outras estruturas audiovisuais, nesta zona da cidade, durante o maior evento da Igreja Católica onde é esperada a presença de 1,5 milhões de pessoas.

Segundo o procedimento pré-contratual do concurso público internacional, a que o JN teve acesso, estão previstos três grandes ecrãs, com 78 metros quadrados (m2), e 12 mais pequenos, com 21 m2. O preço base do contrato a celebrar com a empresa à qual a autarquia vai adjudicar "a aquisição de serviços de instalação de pontos multimédia e aluguer dos equipamentos técnicos" não poderá ultrapassar 1,8 milhões de euros.

Já foram apresentadas três propostas de empresas de equipamentos audiovisuais para o aluguer, que estão a ser avaliadas.

O caderno de encargos inclui três ecrãs que serão instalados numa estrutura que "não deverá ultrapassar os 16 metros de largura, 12 metros de altura e 7,5 metros de profundidade". Estão ainda previstos mais 12 ecrãs que serão instalados em estruturas que "não deverão ultrapassar os 10 metros de largura, 8,5 metros de altura e 5 metros de profundidade".