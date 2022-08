"Seria um milagre extraordinário que tudo tivesse corrido excelentemente", diz o PS

O PS agradeceu, esta terça-feira, a Marta Temido pelo trabalho feito, em particular, durante o combate à pandemia, considerando que foi uma "trabalhadora essencial". Para o vice-presidente da bancada do PS, Porfírio Silva, "seria um milagre extraordinário que tudo tivesse corrido excelentemente".

"Obrigada, drº Marta Temido. É a palavra que os portugueses e o PS têm para si". Foi assim que o vice-presidente do grupo parlamentar do PS, Porfírio Silva, reagiu, esta terça-feira, à demissão da ministra da Saúde.

Para Porfírio Silva, Marta Temido foi "uma trabalhadora essencial, sobretudo durante o combate à pandemia. "Sabemos o quanto foi duro. Mas cumpriu e cumpriu bem. Portugal teve dos melhores desempenhos a nível mundial no combate à pandemia. E temos hoje mais investimento no SNS", vincou.

O vice-presidente do grupo parlamentar do PS recusou, assim, dar razão à oposição nas críticas ao trabalho de Marta Temido. E culpou a pandemia, que decorreu nos últimos dois anos de uma gestão com sete anos, pelo facto de ainda não se ter avançado com uma reforma de fundo a Saúde.

"É impossível que qualquer Governo ou governante faça tudo o que é preciso para o país. Seria um milagre extraordinário que, no meio das circunstâncias dos últimos anos, tudo tivesse corrido excelentemente. Nunca nenhum ministro deixou todo o trabalho feito", declarou.

Quanto ao sucessor de Marta Temido, o deputado escusou-se a fazer comentários, lembrando que se trata de uma opção do primeiro-ministro António Costa. "A escolha dos ministros é uma competência do primeiro-ministro. Fará o que entender melhor para proteger as políticas para a saúde", afirmou apenas Porfírio Silva.