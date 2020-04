Rui Rio: Seria uma "vergonha" a Banca ter lucro com a crise

Hermana Cruz Hoje às 10:57 Facebook

O líder do PSD considerou, nesta manhã de quinta-feira, uma "vergonha" se a Banca vier a ter "lucros avultados" com a crise. Rui Rio falava no debate parlamentar sobre a renovação do estado de emergência

"A Banca não pode ganhar dentro da crise. Isto, para mim, é absolutamente claro", afirmou o líder do PSD, durante o debate parlamentar da renovação do estado de emergência, considerando que, no final de 2020, a Banca só pode ter "um lucro zero".

Para Rui Rio, seria "uma vergonha e uma ingratidão", se a Banca apresentar, em 2020 e 2021, "lucros avultados". É que, o líder do PSD considera que "este é o momento em que a saúde tem que estar em primeiro lugar"

"Vivemos um drama em que o que é bom para a economia é mau para a saúde. A saúde tem que estar em primeiro lugar", deixou claro Rui Rio, considerando que a declaração do estado de emergência, há 15 dias, foi fundamental para se evitar "um desastre".