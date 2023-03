Seriam precisos 200 pedopsiquiatras no SNS para assegurar todas as necessidades

O ministro da Saúde assumiu, esta quinta-feira, que há falta de pedopsiquiatras no Serviço Nacional de Saúde (SNS). "Estimamos que precisaríamos de cerca de 200 para assegurar toda a resposta que hoje é necessária", disse Manuel Pizarro, no final de uma reunião do Conselho de Ministros.

Questionado sobre o caso de um jovem que ficou à espera da chegada de um pedopsiquiatra, pela manhã, no jardim do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, o ministro da Saúde disse que a decisão de fechar as urgências desta especialidade no período noturno foi "tomada depois de um diálogo com os profissionais e as direções dos serviços, de forma a assegurarmos que é segura".

Na quarta-feira foi o primeiro dia do encerramento noturno das três urgências metropolitanas de pedopsiquiatria, que abrangem o Hospital Dona Estefânia (Lisboa), o Centro Materno Infantil do Norte, que pertence ao Centro Hospitalar Universitário do Porto, e o Hospital Pediátrico de Coimbra.

PUB

Manuel Pizarro explicou que a reorganização das urgências de pedopsiquiatria serve para "aumentar o acesso e não limitar o acesso das pessoas". Na prática, durante o período noturno, "outros profissionais que não sejam especialistas em pedopsiquiatria dão apoio ao tratamento de questões de saúde mental", sendo os que pedopsiquiatras poderão intervir no período diurno.

O ministro da Saúde admitiu que a pedopsiquiatria é "um recurso relativamente escasso em relação às necessidades" no SNS. "Temos 132 médicos com especialidade em pedopsiquiatria no SNS e estimamos que precisaríamos de cerca de 200 para assegurar toda a resposta que hoje é necessária", apontou aos jornalistas.

Pizarro disse ainda que a reorganização das urgências de pedopsiquiatria será avaliada nas próximas semanas e meses, para se analisar a eficácia do modelo.

Sobre o encerramento das urgências de pediatria no Hospital de Loures, o ministro disse estar a "acompanhar a situação" e acrescentou que o diretor-executivo do SNS irá visitar na sexta-feira aquela unidade.