Seringas de diabéticos acabam no caixote do lixo

Os diabéticos não têm um sítio específico onde deitar as agulhas, tiras, lancetas e seringas que usam diariamente nos seus tratamentos.

O presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP), José Boavida , garante que "há cerca de 650 mil unidades que não têm destino correto para ser encaminhadas e que, provavelmente, são depositadas no lixo geral", porque nenhuma entidade está licenciada pela Agência Portuguesa do Ambiente para as recolher e incinerar.

"É um problema de saúde pública que precisa da atuação urgente dos ministérios da Saúde e do Ambiente para a criação de uma rede nacional para a gestão dos resíduos. Mas este é um caso que fica órfão, porque ninguém quer tomar conta", denuncia Boavida, garantindo que já alertaram o Governo para o problema.