Serpa celebra chegada de "filho da terra" a secretário de Estado da Saúde

João Efigénio Palma, presidente da Câmara Municipal de Serpa, considera ser importante para a cidade e o Município a nomeação de "um filho da terra" para secretário de Estado da Saúde e espera "atenção".

Confrontado pelo JN sobre a nomeação de Ricardo Mestre para secretário de Estado da Saúde e se esta pode ser "uma janela de oportunidade para resolver de vez os problemas da saúde no concelho, nomeadamente no Hospital de São Paulo, em Serpa", o autarca acrescentou: "essa é uma pergunta traiçoeira", explicando depois que "apesar de ser de Serpa tem que cumprir as políticas do Governo e do Partido Socialista, em primeiro lugar. Aqui não é uma questão de pessoas", sustentou.

João Efigénio Palma justificou que "ficamos felizes por ver um serpense, filho de um grande amigo já desaparecido, o José Manuel "Baletas" e de uma senhora por quem nutro grande amizade e simpatia, e esperamos que tenha uma atenção para com a sua terra, sabendo nós que a saúde é um problema geral do país", rematou.

Ricardo Mestre tem 44 anos, é natural de Serpa, é sobrinho de Fernando Mestre, mais conhecido por Fernando "Baletas", voz e viola do Grupo "Os Alentejanos". Foi jogador de futebol tendo representado como sénior o F.C.Serpa (97/98 e 99 e 03/04), C.A.Aldenovense (99/00), C.Desportivo de Beja (01/02 e 02/03), Moura A.C. (03/04) e S.C.Mineiro Aljustrelense (04/05 e 05/06), clube onde terminou a carreira.