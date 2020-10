Serviços de psiquiatria no Porto com maior procura

Joana Amorim Hoje às 15:35 Facebook

S. João com mais urgências no verão. Consultas e internamentos no Magalhães Lemos também em alta.

É consensual entre a comunidade médica que à crise socioeconómica trazida pela pandemia se seguirá uma outra, de saúde mental. Agora, com que força e quando chegará ninguém sabe. Para já, há serviços de psiquiatria, concretamente no Porto, a verem a procura aumentar nas urgências e nos internamentos. Numa área depauperada. Em pessoal e financiamento.

No Hospital de Magalhães Lemos (Porto), "observa-se um progressivo recurso quer à consulta quer para internamento", revela a diretora clínica. A taxa de ocupação está nos 106%, precisando Rosa Encarnação um acréscimo dos doentes residentes em 27% por "ausência de retaguarda" familiar ou social. "No último mês, estamos a sentir um aumento de vindas para internamento, começa a ser difícil", afirma.