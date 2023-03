Serviços de saúde já têm 800 botões de pânico

Ausência dos profissionais ao serviço em 2022 surgiu na sequência dos atos sofridos. SNS conta com 821 botões de pânico e gabinetes com portas de fugas.

A violência contra profissionais nos hospitais ou centros de saúde ditou, no ano passado, 2645 dias de ausência. As faltas ao trabalho surgiram na sequência de agressões sofridas. Só em 2022, estes episódios motivaram 202 denúncias criminais e a abertura de 329 processos de acidentes em serviço. Atualmente, as instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) contam com mais de 820 botões de pânico e já há gabinetes com portas de fuga ou com o espaço reorganizado para permitir a saída do profissional caso se sinta em perigo.

O balanço foi feito ao JN pelo coordenador do Gabinete de Segurança para a Prevenção e o Combate à Violência contra os Profissionais de Saúde, criado há três anos. Desde então, o subintendente Sérgio Barata aponta vários exemplos do trabalho feito no terreno.