Serviços mínimos nas escolas ficam nas mãos dos diretores

Dirigentes consideram que Governo lhes está a passar o ónus da decisão dos serviços mínimos, após circular enviada pela DGEstE.

As direções de agrupamentos e de escolas não agrupadas vão ser obrigadas a escolher os professores, técnicos superiores e funcionários que não podem fazer greve para garantir os serviços mínimos a partir do dia 1, caso todos pretendam aderir ao protesto. Esta é a interpretação que os diretores fazem da circular, enviada na sexta-feira passada, pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE). Os presidentes das associações nacionais dos diretores lamentam que o "ónus" da escolha fique nas suas mãos.

Na circular a que o JN teve acesso, foi definido um mínimo obrigatório de profissionais que terão de trabalhar, sendo que os serviços devem ser adaptados à dimensão e ao número de alunos de cada escola. Nesse sentido, a DGEstE determina que "a direção de cada agrupamento de escolas ou de escola não agrupada deverá tomar as medidas necessárias, em termos de distribuição de serviço, com vista a assegurar o cumprimento destes serviços", como pode ler-se no documento.