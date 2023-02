Serviços mínimos vão obrigar professores a dar, pelo menos, três horas de aulas diárias

Carla Sofia Luz Hoje às 16:24 Facebook

Os serviços mínimos às greves, convocadas pelo Sindicato de Todos os Professores (S.TO.P.), vão alargar-se e será obrigatório garantir, pelo menos, três horas de aulas por dia a partir da próxima quinta-feira. Há paralisações marcadas até ao próximo dia 24.

A decisão do colégio arbitral amplia o conceito de serviços mínimos às aulas de todos os alunos. Até agora, os docentes apenas tinham de garantir o acompanhamento dos estudantes com necessidades especiais. No entanto, com o novo acórdão, os professores terão de lecionar três horas de aulas por dia, a partir de quinta-feira. Ao contrário das deliberações anteriores, este acórdão não foi unânime. O representante dos trabalhadores no colégio arbitral votou contra. O Ministério da Educação confirma a decisão do colégio arbitral.