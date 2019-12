Sessenta geradores restabelecem energia em várias zonas do Norte e Centro

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 12:57 Facebook

A EDP Distribuição continua com equipas no terreno, num total de "mais de 1500 operacionais", a trabalhar na reparação de milhares de avarias provocadas pelo mau tempo, tendo no dia de hoje também 60 geradores a restabelecer energia elétrica em zonas do Norte de Centro do país.

"Os geradores estão posicionados em zonas estratégicas em função das necessidades. À medida que as situações vão sendo repostas, estes geradores vão sendo mobilizados para outros locais", informou fonte da empresa, adiantando que cerca de cem linhas de alta e média tensão estão ainda fora de serviço. E os geradores são colocados "para suprir essas linhas".

De acordo com a mesma fonte, a EDP Distribuição "continua a trabalhar em colaboração com a Proteção Civil e autarquias". Alerta ainda que, apesar da reposição da energia elétrica em linhas de alta e média tensão em algumas zonas, "devido a pequenas avarias nos cabos ou outras, algumas casas continuam sem eletricidade".

Os distritos mais afetados pela falha de eletricidade são nesta altura Viseu, Coimbra e Guarda, sendo a zona Centro a que hoje oferece maior preocupação.