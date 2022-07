Sete hospitais com constrangimentos nas urgências nos próximos dias

Inês Schreck Hoje às 17:45 Facebook

Há sete hospitais em todo o país com encerramentos de urgência de Ginecologia/ Obstetrícia previstos para os próximos dias. Saiba quais são.

A informação com o horário de funcionamento das unidades está disponível, desde a tarde desta sexta-feira, no Portal do SNS. Uma vez que a informação é dinâmica, o Ministério da Saúde aconselha os utentes a consultarem o motor de busca, acessível aqui, antes de se deslocarem aos serviços de saúde.

Segundo uma pesquisa realizada pelo JN em todas as unidades com informação atualizada esta sexta-feira, nos próximos dias os problemas concentram-se principalmente no período noturno.