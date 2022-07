Sete listas vão a votos para o Conselho Nacional do PSD

A mesa do Congresso confirmou que foram recebidas sete listas que irão a votos no domingo para o Conselho Nacional do PSD. Além da lista A da Direção encabeçada por Carlos Moedas, há mais seis listas que irão a votos.

A lista B é encabeçada pela antigo secretário-geral do PSD José Matos Rosa, a lista C é encabeçada pelo antigo deputado André Pardal, a lista D é encabeçada por Luís Rodrigues, ex-presidente da distrital de Setúbal e a lista I por Nuno Ezequiel Pais.

A lista J é promovida por Pedro Veiga,a JSD Aveiro e a lista V é encabeçada por Luis Miguel Gaspar Matos Soares.

No congresso de 2021 houve 11 listas que foram a votos, contra oito em 2018.