Sete regras para manter a distância física

A distância física é uma das recomendações mais frequentes da época covid-19 e vai alterar a forma como vivemos e nos relacionamos. Apresento aqui sete regras para tornar esta recomendação mais fácil de cumprir.

Não promova nem participe em grandes reuniões ou concentrações

Em vez de participar em grandes reuniões, tente encontros com poucas pessoas. Se estava a pensar fazer uma grande festa, adie. Quanto menos pessoas estiverem consigo, mais fácil será manter a distância.

Não partilhe objetos

A partilha de objetos deve ser evitada - canetas, pens, telemóveis. Tente evitar qualquer coisa que tenha sido tocada por outras pessoas como botões de elevador, maçanetas. Sempre que tiver que tocar num objeto que é partilhado por mais alguém, lave ou desinfete as mãos imediatamente.

Evite as horas de ponta

Claro que as horas de ponta existem porque muitas pessoas tendem a partilhar os mesmos horários de entrada e saída dos empregos ou horas de almoço. Converse com o seu patrão e proponha desfasamento de horários. Será mais fácil cumprir as medidas de segurança e manter a distância física de dois metros.

Evite ir às compras ou à lavandaria nas horas de maior concentração

Tente fazer as compras em horários de menor afluência - ao início da manhã, a meio do dia, durante um grande evento na televisão. Se a sua lavandaria está sempre cheia de gente, considere a hipótese de lavar a roupa em casa ou tente perceber qual é o horário menos concorrido. Não se esqueça de usar a máscara em ambientes fechados, manter a distância de dois metros, higienizar as mãos sempre que tocar em superfícies que podem ter sido tocadas por outras pessoas e evitar levar as mãos à cara.

Nada de apertos de mão, abraços ou beijos

Comece a treinar e vai ver que consegue ser simpático sem ter que se chegar muito perto das outras pessoas. Um sorriso (prejudicado com a máscara, é verdade, mas aprenda a sorrir com os olhos) faz maravilhas. Finalmente vai deixar de ficar com a cara a cheirar a aftershave ou com aquele excesso de creme ou batom que a amiga teimava em partilhar.

Evite as áreas sobrepovoadas

Olhe à sua volta e evite locais onde não consegue cumprir a distância de segurança (mesmo que tenha máscara), dê meia volta, atravesse a rua para o outro lado, saia de uma sala se vir que não consegue cumprir a distância.

Evite andar de elevador

Ouviu várias vezes falar sobre o benefício da atividade física. Pois agora está na altura de começar a treinar - se for pelas escadas evita a proximidade física com outros, não tem botões para partilhar e pratica atividade física.

Manter a distância física é uma das medidas mais importantes na prevenção da covid-19 e depende sobretudo de si.

*Pneumologista