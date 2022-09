Setembro chuvoso ajuda mas ainda não tira o país da seca

Zulay Costa Hoje às 17:48 Facebook

A primeira quinzena de setembro foi mais chuvosa do que o habitual e o índice de água no solo aumentou, mas não foi ainda o suficiente para tirar o país da seca. Choveu mais no distrito da Guarda e pouco no interior Norte e no litoral entre Porto e Aveiro.

A análise climatológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) entre os dias 1 e 14 deste mês aponta que o total de precipitação no país foi de 123% em relação ao que seria normal, fazendo deste, até à data, o 4.º setembro mais chuvoso desde 2000. Valores mais altos só em 2014, 2002, 2006 e 2021.

As quantidades de precipitação "verificaram-se principalmente nos dias 12 a 14, com os valores mais significativos a ocorreram no interior Centro, em particular no distrito da Guarda", refere o IPMA. Neste distrito "a precipitação ocorrida nos dias 12 a 14 de setembro é superior ao valor normal para o mês e cerca do triplo da precipitação normal do mês".