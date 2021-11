Setenta enfermeiros vão assegurar vacinação em Lisboa

Sofia Cristino Hoje às 14:28 Facebook

O novo centro de vacinação contra a covid-19 e a gripe, que abrirá no próximo dia 1 de dezembro em Lisboa, terá 70 enfermeiros oriundos dos centros de saúde e contratados pela Câmara de Lisboa, avança a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).

O "maior centro de vacinação do país", anunciado ontem pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, será no pavilhão 4 da Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações. O novo espaço terá capacidade para vacinar 6000 pessoas por dia, duplicando a atual capacidade dos meios já instalados na cidade, mas poderá chegar à inoculação de 9000 pessoas diariamente se for necessário.

"Sendo uma estrutura flexível consegue facilmente adaptar-se às necessidades das várias etapas da vacinação, podendo atingir as 9000 pessoas por dia", assegura a ARSLVT ao JN.

Os centros de vacinação da Escola Politécnica, dos Serviços Sociais, nas Olaias, e do Pavilhão 3 do Estádio Universitário, com capacidade para vacinar 3000 pessoas diariamente, serão desativados e substituídos pelo novo centro de vacinação. Na cidade de Lisboa manter-se-á apenas em funcionamento, além deste novo centro, o Centro de Vacinação da Ajuda, com capacidade para 600 pessoas por dia.

Numa altura em que o objetivo nacional é acelerar o ritmo da vacinação, a Câmara de Lisboa corrobora que "será garantido que a capacidade instalada acompanhará as necessidades de cada um dos momentos deste processo". "Desde o início do processo de vacinação que a Câmara de Lisboa tem garantido todo o apoio às Autoridades de Saúde e a afetação dos recursos humanos e materiais necessários e suficientes para o efeito", diz, não avançando quantos dos 70 enfermeiros contratará.