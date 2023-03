Setor alimentar diz que não basta reduzir IVA 

Produtores e retalhistas têm dúvidas sobre se a medida trará uma efetiva diminuição dos preços no cabaz básico.

A promessa de António Costa de baixar os preços do cabaz alimentar básico através do corte no IVA não convence o setor, que espera mais medidas. Produtores e retalhistas avisam que pode não se traduzir na redução desejada para o consumidor. Para a Jerónimo Martins, as medidas "vêm tarde", talvez para custarem "menos", numa altura "em que vai haver um certo alívio da inflação".

Os agricultores temem que a redução do IVA seja "absorvida" pelos grandes grupos e não se contentam com os apoios à produção que terão do Governo. O comércio alerta que apenas se pode comprometer nas margens de lucro, mas não controla eventuais aumentos na produção.