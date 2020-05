Setor dos resíduos cria postos de trabalho e riqueza

Rafael Barbosa Hoje às 09:03 Facebook

Gestora da Blueotter, que se associou ao JN e à TSF no barómetro sobre reciclagem, salienta, em entrevista, que o setor dos resíduos vale 3,6 mil milhões de euros por ano na economia portuguesa.

Quais os resultados que destaca neste barómetro?

O nível de boa informação dos portugueses sobre como reciclar e o facto de uma larga maioria ter consciência que a reciclagem é importante para a sustentabilidade do planeta e para a diminuição das alterações climáticas é um excelente indicador. Apesar das restrições e diretivas Europeias que limitam o desperdício, como por exemplo as que condicionam o plástico de utilização única, há ainda um longo caminho a percorrer, pois sabe-se que os objetivos de se garantir a recolha de 90% para as garrafas de plástico até 2029 dificilmente será conseguido sem o envolvimento de todos e uma separação na origem eficaz. O contributo mais importante que todos podemos fazer para termos melhores resultados na reciclagem, e para que consigamos atingir as metas nacionais e europeias, é o de melhor separação dos resíduos na origem, ou seja, dentro das nossas casas, nos escritórios, centros comerciais, hotelaria, restauração, nos centros industriais, Outra conclusão interessante e gratificante foi o reconhecimento do risco associado à recolha de resíduos. Os profissionais que garantem o funcionamento dos sistemas de recolha, de triagem, de reciclagem e dos aterros, correm diariamente riscos na sua atividade profissional e realizam uma das profissões mais relevantes na nossa sociedade.

Um número grande de pessoas que associa a reciclagem à criação de postos de trabalho. No fundo à criação de riqueza.

Os resíduos e atividade de reciclagem são claramente um forte contributo de criação de postos de trabalho e de riqueza em Portugal e na Europa. Segundo o estudo recente da Ernst&Young, o setor contribuiu com 3,6 mil milhões de euros para economia portuguesa em 2016. Na Europa, o sector de resíduos emprega mais de um milhão de trabalhadores e em Portugal mais de 43 mil. Dez mil toneladas de resíduos indiferenciados hoje significam um posto de trabalho se o destino for a incineração, seis se for aterro, 36 se for a reciclagem e 296 se for promovida a reutilização. O Grupo Blueotter emprega diretamente cerca de 700 trabalhadores a tempo inteiro e tantos mais em fornecedores externos que trabalham com e para o grupo.

O índice "saber reciclar" mostra-nos que o desconhecimento é maior entre os homens, os mais velhos e os mais pobres.

Julgo que o género, idade ou classe social não serão os fatores mais explicativos. Mas sim a perceção de quanto uma melhor reciclagem poderá impactar na nossa vida pessoal. Temos mais capacidade para nos preocupamos com o planeta e com os outros quando as necessidades elementares nas nossas vidas pessoais estão também estáveis e preenchidas. Demonstrar aos cidadãos o tanto que já é feito no sistema nacional de resíduos e o quão importante pode ser o contributo de cada um de nós para viabilizar ainda mais o trabalho dos operadores pode ter um impacto forte na consciência e motivação dos cidadãos.