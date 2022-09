Setor social há meses à espera de rumo para estratégia contra a pobreza

Joana Amorim Hoje às 08:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Rede Europeia fala em "falta de vontade política". Medidas lançadas para as famílias seriam "potenciadas" se enquadradas no plano, avisa economista. Cáritas alerta para "dias piores".

São de descontentamento e de frustração as palavras de quem está no terreno a lidar com os rostos da pobreza. Sabendo-se que, no ano passado, mais 256 mil pessoas entraram naquela condição, sendo agora 2,312 milhões, o setor social não compreende por que razão a comissão que irá implementar a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza (ENCP) não foi ainda nomeada. Mais de oito meses volvidos sobre a aprovação do documento que se propõe retirar da pobreza, até 2030, 660 mil pessoas.

Lembrando que a pobreza "é injusta" e atenta contra a dignidade humana, o presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, Lino Maia, lamenta-se: "Infelizmente, anunciam-se medidas, mas, depois, falta agilidade para as pôr em prática". Carlos Farinha Rodrigues, economista que trabalhou na ENCP, é perentório: "Já devia estar cá fora há muito tempo. Há novos fatores de crise e de agravamento das condições de vida". Reconhecendo que o "Governo tem respondido com algumas medidas", entende, no entanto, que se "estivessem enquadradas numa estratégia seriam potenciadas".