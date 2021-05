Rita Salcedas Hoje às 16:54, atualizado às 18:09 Facebook

Sublinhando a estratégia adotada pelo Governo de "agir localmente" consoante a situação pandémica em diferentes regiões do país, o Governo anunciou, esta quinta-feira, quais os concelhos que avançam no desconfinamento e os que recuam ou continuam atrás. A maioria segue no plano que arrancou a 1 de maio.

Só um concelho recua

Cabeceiras de Basto vai regressar às regras de 19 de abril.

Quatro com o desconfinamento parado

Duas freguesias de Odemira mantêm as regras de 15 de março.

Paredes continua com as regras de 19 de abril.

Carregal do Sal e Resende permanecem com as regras de 5 de abril.

Quatro avançam para as regras gerais de 1 de maio

Aljezur

Portimão

Miranda do Douro

Valongo