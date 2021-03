"Sinal de desconfinamento na segunda-feira" com pré-escolar e venda ao postigo

Rita Salcedas Hoje às 13:07, atualizado às 13:13 Facebook

O início do próximo estado de emergência será marcado pelo início do processo de desconfinamento, com ensino pré-escolar e vendas ao postigo, desvenda André Ventura.

No final de uma reunião por videoconferência com o Presidente da República, e depois de ter falado com o primeiro-ministro sobre o plano de desconfinamento, o deputado André Ventura disse, esta quarta-feira, que "vai haver já um sinal de desconfinamento na próxima segunda-feira", com um grau "leve", em jeito de teste para o pós-Páscoa.

O líder do Chega adiantou que o Governo planeia, nesta primeira fase, reabrir creches, jardins de infância e alguns estabelecimentos com venda ao postigo, estando ainda a ser "avaliada" a reabertura de cabeleireiros e serviços de estética. "É o que o Governo admite fazer, uma espécie de primeiro desconfinamento muito limitado. Parece-me ser o que está em cima da mesa para o Governo", disse Ventura, que se mostrou de acordo "com um nível de desconfinamento por regiões", mas que pede "mais clareza" nos indicadores apresentados, para evitar "a confusão" da última vez.

Também esta quarta-feira, antes de falar Ventura, o líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos tinha dito que "o Governo não deu indicadores concretos sobre o plano que está a preparar".

Partidos e parceiros sociais pronunciam-se esta quarta-feira sobre os primeiros planos do Governo para um desconfinamento faseado. Depois de os peritos em saúde pública terem divulgado, na reunião do Infarmed de segunda-feira, um conjunto de critérios que permitem começar a definir um plano, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, e o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, estão hoje analisar o tema numa reunião da Concertação Social.